Казань, , 21:29 — REGNUM В отношении 20-летнего жителя Узбекистана прокуратура Казани поддержала гособвинение, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушения правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), сообщает прокуратура Татарии.

Установлено, что утром 16 ноября 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения двигался за рулем автомобиля Renault Logan. Выехав на запрещающий сигнал светофора на скорости более 80 км/ч на регулируемом пешеходном перекрестке улиц Павлюхина и Газовой в Казани, он совершил наезд на 91-летнюю женщину. В результате ДТП потерпевшая скончалась от полученных травм.

Приговором суда мужчина лишен свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управлять транспортными средствами в течение трёх лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два человека, в том числе ребёнок, погибли, трое пострадали при наезде водителя на семью из пяти человек в Воронежской области.

Читайте также: В Воронеже пьяный водитель сбил семью из пяти человек, есть погибшие