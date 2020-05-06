Ульяновск, , 09:53 — REGNUM В Ульяновской области выявлена очередная вырубка дубов, по факту которой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Проверка проводилась в Белоозерском участковом лесничестве. По данным прокуратуры, осенью 2019 года в квартале выдела проводилась незаконная вырубка дубов. Ущерб оценён ведомством в размере более 27 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, на основании которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту вырубки дубов в Ундоровском лесничестве. Ущерб, причинённый государству, оценён в сумму около 1 млн рублей.

Подробнее: В Ульяновской области возбуждено дело по факту массовой вырубки дубов