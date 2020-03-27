Ульяновск, 27 марта 2020, 07:31 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту вырубки деревьев в ундоровском лесничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, зимой 2020 года в квартале выдела Ундоровского участкового лесничества проводилась незаконная вырубка дубов. Ущерб, причинённый государству, оценён в сумму около 1 млн рублей.
На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Ульяновской области вступил в законную силу приговор в отношении «чёрного лесоруба», чьи действия оценили в 27 млн рублей ущерба. По данным правоохранителей, злоумышленник организовывал незаконные рубки сосен, берез, дубов и осин возле села Урено-Карлинское в зоне особо защитных участков лесов.
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