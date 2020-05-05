Москва, , 20:19 — REGNUM Беременная женщина пострадала из-за падения на неё крупной ветки со сломанного молнией дерева в Москве. Об этом 5 мая сообщает РЕН-ТВ.

Инцидент произошёл на Ленинградском проспекте, где женщина гуляла вместе со своим трёхлетним ребёнком и с собакой. Во время начавшейся грозы молния ударила в находившееся рядом с женщиной дерево, и упавшая с дерева крупная ветка задела женщину по голове.

Женщина потеряла сознание, находившийся с ней ребёнок начал плакать, к пострадавшей подбежали очевидцы произошедшего, помогли ей дойти до дома и вызвали скорую помощь.

По предварительной информации, пострадавшая находится на 15-й неделе беременности. Бригада скорой помощи диагностировала у женщины травмы разной степени тяжести и частичную потерю памяти. Пострадавшая была госпитализирована.

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, пострадавшей в Москве от упавшего на неё из-за сильного порыва ветра дерева.

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