Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Несмотря на то, что исправительные учреждения стали одним из крупнейших источников вспышек коронавируса в стране, дезинфицирующее средство для рук по-прежнему считается контрабандой во всех федеральных тюрьмах США, а также в тюрьмах очень многих штатов, сообщает CNN.

Когда в конце марта полдюжины заключенных отправились на работу в тюрьму в штате Небраска, они получили новое задание: превращение чанов с этанолом в 2500 галлонов дезинфицирующего средства для рук, убивающего коронавирус, за зарплату 1,08 доллара в час. Но хотя их работа помогла правительству штата воспрепятствовать нехватке дезинфицирующего средства, заключенным на производственной линии ‑ и более чем 5000 других в тюрьмах вокруг Небраски — запрещено использовать гель для рук, который они помогли сделать. И в этом они не одиноки, заключенные десятков тюрем в их стране сталкиваются с той же проблемой.

Дезинфицирующее средство для рук уже давно запрещено в большинстве тюрем из-за содержания в нем спирта и опасений, что заключенные будут пить его или использовать для разжигания огея. Но во время пандемии центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали исправительным учреждениям «рассмотреть возможность ослабления ограничений» на дезинфицирующие средства на основе спирта «там, где это позволяют соображения безопасности.

Многие штаты последовали этому совету: по меньшей мере 30 исправительных учреждений разрешают заключенным использовать дезинфицирующее средство для рук на основе спирта (хотя большинство из них запретили их еще до того, как разразилась пандемия). Но 17 региональных исправительных учреждений, в том числе шесть из 10 с самым большим количеством заключенных, заявили, что пока они сохраняют свой запреты на антисептик для рук. Заключенным в федеральных тюрьмах по всей стране также запрещено пользоваться антисептиками, говорится в заявлении Федерального бюро тюрем.