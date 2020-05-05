Саратов, , 12:27 — REGNUM В Саратове следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего жителя региона по факту насильственных действий сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Выяснилось, что 28 апреля 2020 года около 18 часов в Ленинском районе Саратова в одном из домов 28-летняя женщина не стала закрывать входную дверь, ожидая мужа с работы. В это время в подъезд зашел ранее судимый мужчина. Он направлялся к своему приятелю, с которым они распивали спиртные напитки. Злоумышленник, перепутав двери, вломился в квартиру женщины, где схватил нож и, угрожая им, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении хозяйки. Вернувшийся в это время домой супруг потерпевшей вместе с приятелем пресекли действия насильника и передали его полицейским.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии вынесен приговор 45-летнему мужчине за сексуальное надругательство над инвалидом.

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