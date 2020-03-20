Апастовский район, Татария, , 16:44 — REGNUM В Татарии вынесен приговор 45-летнему мужине за сексуальное надругательство над инвалидом. В Апастовском районном суде доказана вина местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего), сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в сентябре 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в поселке Апастово встретил мужчину-инвалида, отвел в безлюдное место и совершил в отношении него действия сексуального характера. Свою вину подсудимый не признал.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турочакском районе Алтая завершился суд над 25-летним местным жителем, которого обвиняли в покушении на изнасилование пожилой женщины.

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