Казань, , 16:33 — REGNUM Два человека погибли при пожаре в садовом доме в Татарии. Об этом 4 мая сообщила журналистам пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в садовом доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Волжанка». При тушении пожара в доме были обнаружены тела двух погибших.

В настоящее время пожар ликвидирован полностью, разбор завалов продолжается. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Рязани.

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