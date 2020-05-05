Абуджа, , 09:00 — REGNUM Пираты Гвинейского залива похитили по меньшей мере 16 моряков у берегов Нигерии и Габона, об этом 5 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, в период с 1 по 4 мая пираты атаковали три корабля, в общей сложности в плен было взято 16 человек.

Под контролем пиратов оказалось судно, транспортировавшее нефть под флагом Панамы, а также быстроходный катер.

Напомним, Гвинейский залив является наиболее опасной акваторией в плане пиратского грабежа, здесь происходит порядка 90% всех похищений моряков.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Нигерии освободили 15 заложников из плена пиратов