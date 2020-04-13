Горно-Алтайск, , 08:37 — REGNUM Житель Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в поджоге своей сожительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Вечером 21 августа 37-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 30-летней женщиной. В ходе ссоры он облил её бензином и поджёг.

«В результате преступных действий обвиняемого потерпевшая получила телесные повреждения в виде термических ожогов 2−3 степени, площадью 90% поверхности тела, от которых спустя 12 суток скончалась в больнице», — отметили в СКР.

При этом мужчина, размахивая ножом, угрожал убийством подруге потерпевшей, которая пыталась успокоить мужчину.

По факту жестокого убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и заключён под стражу. К настоящему моменту следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем дело направлено в суд.

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