Флинт, США, , 17:08 — REGNUM Полиция штата Мичиган расследует убийство охранника в магазине: по версии следствия, охранник был застрелен из-за спора с клиентом, который не носит маску. Об этом сообщает Washington Examiner.

Офицеры, прибыв на вызов в магазин в городе Флинте, обнаружили, что охранник ранен в голову из огнестрельного оружия. Человек лежал в дверном проеме. Пострадавшим оказался 43-летний Кельвин Мунерлин, его доставили в больницу, где он скончался. У него остались вдова и восемь детей. Полиция разыскивает подозреваемых.

Мунерлин «был трудолюбивым отцом и мужем, который потерял жизнь, выполняя свою работу по обеспечению безопасности бизнеса и прося всех клиентов носить маску для их же собственной безопасности», — говорится на странице ресурса GoFundMe, где открыт сбор средств в помощь его семье.

Ранее губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер санкционировала использование масок в любом закрытом общественном месте в рамках усилий по борьбе с распространением коронавируса.