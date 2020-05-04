Посёлок городского типа Арти, Свердловская область, , 16:42 — REGNUM В свердловском посёлке Арти во время пожара погиб трёхлетний мальчик. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Трагедия произошла днём 4 мая в доме по улице Иосса. Родители мальчика работали на придомовом участке, а их сын спал.

Когда взрослые заметили возгорание, то бросились спасать ребёнка, но безуспешно. С ожогами их госпитализировали.

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