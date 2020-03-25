Нижний Ломов, Пензенская область, , 08:33 — REGNUM Семь человек погибли в результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове в Пензенской области. Среди погибших — трое детей.

Пожар произошел в частном жилом одноэтажном деревянном доме на Заречном переулке в ночь на 25 марта. Сообщение о пожаре поступило поступил в 1:30.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри. Здание выгорело полностью.

«В доме обнаружены семеро погибших: три девочки 2012 и 2008 годов рождения, а также четверо взрослых», — цитирует «PenzaNews» руководителя пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области Анну Шупилову.

Сгоревший дом был подключен к центральному электроснабжению и оборудован газовым отоплением.

На месте происшествия работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 марта при пожаре в Чебоксарах погибои три человека, в том числе двух детей.

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