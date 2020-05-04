Сеул, , 08:18 — REGNUM 3 мая в Южной Корее произошло очередное землетрясение. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 3,1 балла произошло в 22:07:14 в 21 к западу-северо-западу от уезда Хэнам провинции Чолла-Намдо. Очаг залегал на глубине 21 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Отмечается, что это четвертое землетрясение, магнитуда которого больше двух, в данном регионе. 28 апреля в регионе зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,1, 30 апреля — магнитудой 2,4, 2 мая — магнитудой 2,3.