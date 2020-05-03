Морогоро, Танзания, , 15:20 — REGNUM Двое жителей Танзании скончались после атак слонов. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, первый случай произошел в деревне Ангалиа области Рувума, когда 43-летний Раджабу Веве пытался защитить свой участок от нападения стада бродячих слонов. Животные затоптали мужчину в понедельник, 27 апреля, сообщил начальник полиции по области Рувума Симон Маигва.

Другой жертвой стал 53-летний житель деревни Мелела области Морогоро Ромарио Матаджани. Группа слонов напала на него ночью, когда он возвращался домой, рассказал свидетель произошедшего Киланди Килето. Жители деревни призвали правительство Танзании принять меры по контролю за группами бродячих слонов, чтобы предотвратить их столкновения с людьми.

Председатель деревни Алли Нгува заявил, что нападения бродячих слонов происходят в районе регулярно, из-за чего жители лишаются своих посевов, а также получают увечья. Со своей стороны, он призвал жителей деревни не выходить из дома ночью без особой необходимости.