Мукачево, Украина, , 15:00 — REGNUM В Закарпатье сотрудники Мукачевского погранотряда обнаружили 23 пакета с 11,5 тыс. сигарет белорусского производства, сообщил 3 мая местный ресурс Mukachevo.net.

По данным журналистов, ещё девять таких же пакетов обнаружили на своей стороне румынские пограничники.

Изъятые сигареты будут переданы представителям Государственной налоговой службы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области пограничники задержали мужчину, подозреваемого в контрабанде медицинских масок с использованием дрона.

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