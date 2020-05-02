Львов, Украина, , 14:47 — REGNUM Сотрудники Львовского погранотряда задержали мужчину по подозрению в контрабанде медицинских масок. Об этом сообщила 2 мая пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным ведомства, возле украино-польской границы патруль услышал звук летящего дрона и начал поиски его оператора. Вскоре был обнаружен мужчина на легковой машине.

На требование остановиться мужчина не отреагировал, и, попытавшись наехать на пограничника, скрылся с места. Позже патрульные вновь обнаружили автомобиль в лесу и попытались задержать.

«С целью остановки легковушки и учитывая угрозу жизни сотрудникам Госпогранслужбы, наряд произвёл предупредительные выстрелы в направлении колес транспортного средства. После чего, уже с пробитыми колёсами, автомобиль удалось остановить», — сказано в сообщении.

Во время обыска у задержанного нашли два пакета медицинских масок. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за контрабанду сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области сотрудники СБУ изъяли поддельные сигареты на сумму более $3,6 млн.

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