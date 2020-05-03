Шиньянга, Танзания, , 13:54 — REGNUM Трехлетний ребенок, проживавший в деревне Додома области Шиньянга, скончался от травм, полученных в результате нападения гиены. Об этом передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, инцидент произошел вечером 30 апреля, когда ребенок играл с друзьями на расстоянии около 10 метров от своего дома.

Выступая с комментарием для СМИ, начальник полиции области Шиньянга Дебора Магилигимба заявила, что гиена неожиданно выпрыгнула из зарослей и атаковала мальчика, вслед за чем утащила его на расстояние около 100 метров от дома. Затем гиену спугнули жители деревни, однако к этому моменту мальчик уже был мертв.

«Я призываю всех родителей и попечителей области Шиньянга, убедитесь, что ваши дети играют в безопасной обстановке, не оставляйте их без присмотра. Граждане, принимайте меры предосторожности, поскольку в последнее время в различных округах округа замечают гиен», — заявила Магилигимба, добавив, что при обнаружении бродячих диких животных следует немедленно сообщить властям.