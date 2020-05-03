Асан, Южная Корея, , 10:11 — REGNUM Производство на заводе Samsung Display в южнокорейском городе Асан частично остановлено из-за пожара на объекте. Об этом сообщает SamMobile.

Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Представитель Samsung Display заявил, что возгорание привело к закрытию производственной линии A3, остальная часть завода продолжает работу.

По данным портала OLED-Info, на лини A3 завода Samsung Display в Асане производится около 130 тысяч OLED и AMOLED экранов для смартфонов в месяц. В Samsung Display пока не оценили степень ущерба, руководство компании заявляет, что этот инцидент не приведёт к сбоям в поставках продукции заказчикам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Samsung Display заявили о скором прекращении производства жидкокристаллических дисплеев LCD, чтобы сконцентрировать усилия на производстве дисплеев на квантовых точках (QLED).

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Samsung Display намерена прекратить производство LCD-дисплеев