Владивосток, 3 мая 2020, 05:34 — REGNUM В районах Приморского края за 2 мая потушили девять лесных пожаров, общей площадью более 120 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Пожары тушили в Тернейском, Пограничном, Анучинском, Чугуевском, Лазовском округах, Ольгинском районе и Уссурийском городском округе.
Было задействован 91 человек и 17 единиц техники.
«На утро 3 мая в регионе лесных пожаров нет, термических аномалий тоже не наблюдается. На тушение палов пожарные подразделения за сутки привлекались 73 раза», — добавили в правительстве.
В некоторых районах Приморья 3 мая идут сильные дожди с грозами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области, где из-за малоснежной зимы и неблагоприятных погодных условий начались природные пожары, 2 мая потушили 14 лесных возгораний.