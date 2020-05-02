Иркутск, , 12:59 — REGNUM В Иркутской области, где из-за малоснежной зимы и неблагоприятных погодных условий начались природные пожары, за последние сутки удалось ликвидировать 14 лесных возгораний. Как сообщает сайт регионального правительства, из вновь обнаруженных потушено пять очагов (по одному — в Ангарском, Усть-Удинском, Черемховском, Нижнеудинском и Куйтунском районах), а также —ликвидировано девять ранее зарегистрированных лесных пожаров общей площадью 6731,5 га, из которых 3120,5 га, покрытых лесом.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

«Версией возникновения действующего пожара в Качугском районе рассматривается нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем. Причиной двух возгораний стал переход огня в лес с земель иных категорий», — поясняют чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный пожар, случившийся накануне, 30 апреля, на одном из приусадебных участков в иркутском городе Зима (Иркутская область) быстро распространился на другие участки, сгорело восемь жилых домов и хозяйственных построек.

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