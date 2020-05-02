Москва, , 21:57 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета выясняют причины и обстоятельства гибели двух детей в Москве, сообщает 2 мая РИА Новости со ссылкой на столичное управление СК РФ.

Уточняется, что тела двух братьев семи‑ и десятилетнего возраста, были обнаружены вечером в Москве с травмами, характерными для падения с большой высоты.

По предварительной версии, дети выпали из окна многоэтажного жилого дома.

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