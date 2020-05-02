Ашхабад, , 15:25 — REGNUM Во время урагана, обрушившегося 27 апреля на Лебапскую область Туркмении, пропали без вести несколько десятков местных жителей и, по неподтвержденным данным, погибли около 20 человек, передают «Хроники Туркменистана».

Среди них — водители, работавшие в песках пастухи и сотрудники госконцерна «Туркменгаз».

Также во время стихийного бедствия пропали несколько сотен баранов и овец, и полегли посевы пшеницы.

Местные жители жалуются, что несмотря на регулярные отчисления, принудительно удерживаемые с их зарплат на государственное страхование, получить страховые выплаты им не предлагают.