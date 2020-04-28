Днепропетровск, Украина, , 16:00 — REGNUM В Днепропетровской области Украины сотрудники СБУ выявили 12 тыс. коробок поддельных сигарет, сообщила 28 апреля пресс-служба ведомства.

Во время обысков, на складах обнаружили коробки, в которых было 6 млн пачек сигарет, имитирующих продукцию известных торговых марок. Сигареты продавались как на территории Украины, так и за её пределами. Правоохранители установили, что их нелегально вывозили в ЕС.

Общая стоимость конфискованных сигарет составил почти 100 млн гривен или более $3,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области Украины СБУ нашли 162 тысячи пачек фальшивых сигарет на общую сумму $110 тыс.

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