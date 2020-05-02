Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Спасатели обнаружили двоих мужчин в горящей квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга утром 2 мая. Несмотря на оказанную помощь, один скончался на месте, второй умер в больнице. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме 15 по улице Ольги Форш поступило на пульт дежурного 2 мая около 06:51 мск. В двухкомнатной квартире площадью 35 кв. метров горела обстановка в коридоре и комнате на площади 15 кв. м.

«В коридоре обнаружен труп мужчины, еще одного мужчину эвакуировали по автолестнице и передали скорой помощи. Врачи констатировали его смерть», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

В 07:09 мск пожар удалось локализовать, а к 07:28 он был полностью ликвидирован.