Благовещенск, , 10:22 — REGNUM В Тынде Амурской области обнаружили тело сотрудницы полиции без признаков жизни и с огнестрельным ранением. Предварительная версия — суицид, сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в УМВД по региону.

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На место выехала группа специалистов по работе с личным составом УМВД Амурской области. Назначена служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Райчихинске Амурской области покончил с собой сержант полиции. Он работал кинологом службы конвоирования и охраны подозреваемых, ему было 26 лет, он прошел все проверки на психическую устойчивость.