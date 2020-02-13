Благовещенск, , 06:20 — REGNUM В Райчихинске Амурской области обнаружен труп сержанта полиции с огнестрельным ранением в голову. Основная версия — самоубийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД региона.

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Полиция проводит проверку.

ИА Амур. Инфо выяснило, что погибший был полицейским кинологом отдела конвоирования и охраны подозреваемых и обвиняемых райчихинского ИВС. Трагедии ничего не предвещало.

В день происшествия он зашёл на обед к родственнице и там совершил суицид. Он служил срочную службу в армии, прошёл все проверки. Ему было 26 лет. Накануне самоубийства в одной из социальных сетей он оставил последнюю запись: «Ушёл».

Как сообщало ИА REGNUM, в смертельно-опасную игру вовлекают детей в Хабаровском крае. Смысл игры — «пропали на 24 часа».