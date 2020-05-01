Кузнецк, Пензенская область, , 09:34 — REGNUM В Пензенской области прокуратура города Кузнецка выясняет обстоятельства действий телефонных мошенников, которые представились представителями ведомства.

Диспетчерам пяти организаций жилищно-коммунального комплекса звонил мужчина, который представился городским прокурором и просил руководителей предприятий связаться с ним по срочному вопросу. Неустановленное лицо сообщало директорам о проведении в Кузнеце проверки комиссией Генпрокуратуры РФ и предлагало срочно подъехать в прокуратуру для дачи пояснений и подписания документов. Также злоумышленник просил положить деньги на сотовый телефон либо на банковскую карту членов комиссии. Один из руководителей исполнил просьбу и перевел 15 тыс. рублей. Только по прибытии в прокуратуру он понял, что был обманут, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура призывает граждан к бдительности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пензенская организация лишилась более двух млн рублей при покупке сельскохозяйственной техники по предоплате через интернет.

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