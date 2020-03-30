Пенза, , 15:42 — REGNUM Пензенская организация лишилась более двух млн рублей при покупке сельскохозяйственной техники по предоплате через интернет. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном МВД.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя представительница организации. Женщина рассказала, что в ходе телефонных переговоров с сотрудниками фирмы из Московской области, чьи телефонные номера начинались с цифр 8−496, договорилась о покупке сельскохозяйственной техники на сумму 2,1 млн рублей. По электронной почте женщина получила письмо с реквизитами для оплаты, но вместо подмосковной компании была указана фирма из Уфы. Переведя указанную сумму, заявительница технику так и не получила, хотя о таких способах обмана она знала.

Сотрудниками полиции по факту мошенничества проводится проверка, устанавливаются причастные к преступлению лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный бухгалтер из Пензы лишилась денег после сообщения от незнакомца о внезапной проверке соблюдения требований противопожарной безопасности в компании, где она работает. Звонивший сообщил номер телефона доставки цветов. Бухгалтер перевела с банковской карты 6,27 тыс. рублей, но цветы так и не привезли.

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