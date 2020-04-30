Североуральск, Свердловская область, 30 апреля 2020, 17:29 — REGNUM В посёлке Калья (Свердловская область, на территории Североуральска) произошёл обвал в шахте. Об этом заявил глава свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По одной из версий, случился обвал породы после горного удара во время производственных работ. Четыре проходчика пострадали, они извлечены на поверхноть и госпитализированы. Есть пострадавшие с сотрясением головного мозга и черепно-мозговыми травмами (диагноз предварительный). На месте инцидента работает полиция.
СК РФ начал доследственную проверку по факту инцидента. Сейчас работа на участке приостановлена.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в результате в шахте в Севеуральске погиб шахтёр. Произошло обрушение.
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