Североуральск, Свердловская область, , 17:29 — REGNUM В посёлке Калья (Свердловская область, на территории Североуральска) произошёл обвал в шахте. Об этом заявил глава свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По одной из версий, случился обвал породы после горного удара во время производственных работ. Четыре проходчика пострадали, они извлечены на поверхноть и госпитализированы. Есть пострадавшие с сотрясением головного мозга и черепно-мозговыми травмами (диагноз предварительный). На месте инцидента работает полиция.

СК РФ начал доследственную проверку по факту инцидента. Сейчас работа на участке приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в результате в шахте в Севеуральске погиб шахтёр. Произошло обрушение.

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