Кадуна, Нигерия, , 14:29 — REGNUM Британская гуманистическая ассоциация (Humanists UK) призвала освободить главу Гуманистической ассоциации Нигерии. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Британской гуманистической ассоциации.

Мубарак Бала был задержан из-за своей деятельности в Кадуне, сообщают представители Humanists UK.

Напомним, что Гуманистические ассоциации представляют интересы людей, строящих свою жизнь без опоры на религиозные верования.

«Арест был произведен по схеме интернет-преследований и физического преследования, завершившейся законным ходатайством в полицию, обвиняющую его [Бала] в том, что он «провоцирует и раздражает мусульман» в Facebook», — говорится в заявлении Британской гуманистической ассоциации.

В британской ассоциации, наряду с Humanists International, заявляют, что опасаются, что Мубарака Бала могут передать властям в соседнем штате Кано, где в случае обвинения в «богохульстве» ему грозит смертная казнь в соответствии с исламскими законами штата.

В Humanists UK заявили, что обратились в министерство иностранных дел Великобритании и к соответствующим специальным докладчикам ООН, чтобы изложить доводы Бала и оказать давление на нигерийские власти с просьбой о его безопасном освобождении.

Нигерия — религиозная страна. Штат Кадуна отражает всю страну в целом: юг в основном населен христианскими группами, а мусульмане составляют большинство на севере.