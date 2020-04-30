Дзун-Хемчикский район, Тува, , 07:55 — REGNUM В Туве перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности знакомому на охоте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 59-летний мужчина вместе с тремя товарищами 27 мая 2019 года охотился в местности Улуг-Хондергей. Во время одной из остановок, снимая заряженное ружьё с разблокированным предохранителем, он случайно задел спусковой крючок.

В результате произошёл выстрел, от которого получил тяжёлые раны стоявший за ним мужчина. Пострадавшего пытались доставить в больницу, однако он скончался в пути от повреждений и сильной кровопотери.

Отмечается, что следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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