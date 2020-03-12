Тандынский район, Тува, , 10:38 — REGNUM В Туве вынесли приговор местному жителю, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности на охоте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, трагический инцидент произошёл год назад, 2 марта 2019 года.

25-летний обвиняемый в тот день охотился со своим знакомым. В какой-то момент он заметил косулю и выстрелил в неё. При этом он не учёл, что за животным находился потерпевший.

«Своими неосторожными действиями осуждённый причинил потерпевшему огнестрельное, сквозное, дробовое ранение шеи, повлекшее множественные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, от которых он скончался на месте», — отметили в СКР.

В результате суд признал обвиняемого виновным и приговорил к году исправительных работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

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