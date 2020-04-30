Северобайкальский район, Бурятия, , 07:12 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии выявлены нарушения в работе туристической базы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, база принимала туристов в местности термального источника Солнечный (Гоуджекит).

В ходе проверки выяснилось, что предприниматель сбрасывал неочищенные стоки с гостинично-ванного корпуса в ближайшем лесу.

«В результате такого негативного воздействия произошло заболачивание и загрязнение почвы. В отобранных пробах выявлено превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в 4,4 раза, сульфатов в 1,5 раза, хлоридов в 1,5 раза», — отметили в прокуратуре.

Ущерб, нанесённый действиями турбазы, был оценён на сумму 55,4 тыс. рублей. Для прекращения дальнейшего загрязнения почвы, прокурор обратился в суд. Судья согласился с доводами истца.

Отмечается, что ответчик уже исполнил решение суда, обеспечив очистными сооружениями комплекс. В бюджет также перечислена сумму ущерба. В прокуратуре пообещали проконтролировать окончательное устранение нарушений.

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