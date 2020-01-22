Слюдянка, Иркутская область, , 10:22 — REGNUM В Иркутской области выявлены нарушения при эксплуатации очистных сооружений в Центральной экологической зоне Байкала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, они расположены в населённых пунктах Листвянка, Култук, Байкальск, Слюдянка.

«Качество очистки стоков на всех очистных сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ», — отметили в ведомстве.

Кроме того, очищенные воды не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Причинённый ущерб природе специалисты оценили в более чем 1,6 млн рублей.

По итогам проверки, прокуроры предъявили иски к руководству поселений и организациям, эксплуатирующим очистные сооружения с требованием обеспечить очистку и обезвреживание стоков. Кроме того, от последних требуют компенсации нанесённого вреда.

Выяснилось также, что очистные сооружения в посёлке Култук находятся в аварийном состоянии, поэтому их невозможно реконструировать. Поэтому прокуратура намерена добиваться строительства нового объекта.

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