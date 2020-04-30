Манила, , 06:37 — REGNUM Крупный пожар охватил несколько домов в районе Тондо столице Филиппин Манилы, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что возгорание началось утром, огнем было охвачено восемь деревянных домов в относительно плотно заселенном районе. Локализовать пожар удалось через 45 после прибытия спасателей на место происшествия. В результате происшествия погибли шестеро человек, огнем были повреждены восемь домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля произошел пожар в рыбацком поселке в Рамонском районе Воронежской области. Огнем были охвачены 15 дачных домиков на площади 500 квадратных метров.