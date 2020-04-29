Курск, , 22:26 — REGNUM Четырёхлетний мальчик разыскивается в Курской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба администрации региона.

Ребёнок 2016 года рождения ушел из дома в селе Большое Долженково Октябрьского района около полудня 29 апреля и не вернулся. Он покинул дом самостоятельно. Родители мальчика, обнаружив пропажу сына, немедленно заявили об этом в полицию.

В поисково-спасательной операции принимают участие сотрудники полиции и районной администрации, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Октябрьского района, пожарные, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и кинологи со служебными собаками.

Уточняется, что в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе поиски ребёнка ведутся участниками в средствах индивидуальной защиты и на безопасной дистанции друг от друга.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тела 20-летнего молодого человека, ушедшего из дома в Мордовии.

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