Киев, , 15:29 — REGNUM На острове Бали в гостиничном номере были найдены тела двух украинских туристов, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 29 апреля информационное агентство УНИАН.

«Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что её родители — украинские граждане — были найдены мёртвыми в номере одной из гостиниц», — рассказал он.

Чиновник рассказал, что тела доставлены в местную больницу. Врачи проведут анализ на SARS-CoV-2, а затем проведут процедуру вскрытия, чтобы установить причину смерти.

По его словам, посольство Украины поддерживает контакты как с родственниками умерших, так и с индонезийскими правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля Бали покинули 5264 иностранца, граждан Украины среди них не было.

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