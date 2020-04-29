Киев, 29 апреля 2020, 15:29 — REGNUM На острове Бали в гостиничном номере были найдены тела двух украинских туристов, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 29 апреля информационное агентство УНИАН.
Чиновник рассказал, что тела доставлены в местную больницу. Врачи проведут анализ на SARS-CoV-2, а затем проведут процедуру вскрытия, чтобы установить причину смерти.
По его словам, посольство Украины поддерживает контакты как с родственниками умерших, так и с индонезийскими правоохранительными органами.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля Бали покинули 5264 иностранца, граждан Украины среди них не было.
Читайте также: Остров Бали покинули более пяти тысяч иностранцев