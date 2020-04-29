Москва, , 14:37 — REGNUM В Москве пожилая женщина пострадала от упавшего из-за порыва ветра дерева. Об этом 29 апреля сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Инцидент произошел у дома 8 на Волжском бульваре. Травмирована 72-летняя женщина», — приводит издание слова собеседника. По информации источника, женщину госпитализировали в московскую больницу с повреждением ноги и ушибом позвоночника, состояние пострадавшей оценивается как средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС предупредило москвичей о сильных порывах ветра до 20 м/с.