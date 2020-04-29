Сеул, , 13:35 — REGNUM 29 апреля в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со представителей южнокорейской метеорологической службы.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,4 балла произошло в 15:10 по местному времени в 18 км к северо-северо-западу от уезда Сончхон провинции Пхёнан-Намдо.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.

По данным метеорологов, в текущем году на Корейском полуострове произошло восемнадцать землетрясений, магнитуда которых была более 2.

Отмечается, что южнокорейские метеорологи фиксируют подземные толчки на полуострове на протяжении трех дней подряд. 28 апреля землетрясение 2,1 балла произошло в море в 17 км к югу от южнокорейского города Мокпхо провинции Чолла-Намдо, а 27 апреля — землетрясение 2,1 балла в 17 км к северу от южнокорейского уезда Чансу провинции Чолла-Пукто.