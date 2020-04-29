Кызыл, , 11:55 — REGNUM По ситуации на 29 апреля на территории Тувы зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 9,5 тыс. га. При этом в прошлом году, по словам главы республики Шолбана Кара-оола, здесь произошло 42 пожара, которые охватили около 8,3 тыс. га леса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Таким образом получается, что ещё год особо не начался, а у нас уже сгорело леса намного больше, чем за весь прошлый год. Это при том, что мы боремся с коронавирусом, и все по идее должны находиться в пределах своей семьи», — отметил он.

В настоящее время сложилась крайне пожароопасная обстановка, когда возгорания могут произойти из-за малейшей вспышки. Глава добавил, что все 18 случаев возгораний произошли по вине человека. На их тушение задействованы сотни людей, в том числе военнослужащих.

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