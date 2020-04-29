Кызыл, , 09:43 — REGNUM На территории Тувы по состоянию на утро 29 апреля действует четыре лесных пожара на общей площади почти 10 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, все возгорания произошли в горной труднодоступной местности.

В тушении огня задействовано более трёхсот огнеборцев, а также 46 единиц лесопожарной техники. К настоящему моменту один из пожаров на площади 430 га локализован. Отмечается при этом, что угрозы населённым пунктам нет.

«С начала пожароопасного периода инспекторами федерального государственного пожарного надзора совместно с сотрудниками полиции установлено и привлечено к ответственности 3 виновника лесных пожаров в Кызылском, Дзун-Хемчикском и Каа-Хемском районах», — добавили в ведомстве.

Напомним, накануне военные защитили от огня посёлок Бояровка в Каа-Хемском районе республики. Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие проложили вокруг населённого пункта минерализованные полосы. Фронт огня к этому моменту достигал 9 км в длину.

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