Москва, , 11:09 — REGNUM Контрабанду драгоценных металлов из России в Германию пресекли сотрудники ФСБ России совместно с МВД РФ. Об этом 29 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно с МВД пресечена противоправная деятельность группы, состоящей из граждан РФ и Литовской Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.

В Смоленской области около российско-белорусской границы был досмотрен грузовой автомобиль, который следовал в Литву. В нем были найдены перемолотые автомобильные катализаторы, содержавшие в своём составе платину, палладий и родий, стоимость которых составляет не менее 200 млн рублей.

Кроме того, в Подмосковье со складов были изъяты золото и серебро массой более 162 кг, а также более 700 кг перемолотых автокатализаторов стоимостью более 10 млн рублей.