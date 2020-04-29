Киркук, Ирак, , 08:27 — REGNUM В результате нападения террористов-смертников в иракском Киркуке пострадали шестеро человек. Об этом 28 апреля сообщает Kurdistan.ru со ссылкой на свои источники.

Как отмечают местные представители Демократической партии Курдистана (ДПК), бандиты открыли огонь по охранникам и пытались проникнуть на территорию управления разведки.

Ответным огнем один террорист был ликвидирован, второй покончил с собой. В результате нападения пострадали пятеро охранников и случайный прохожий.

Ответственность за преступление пока не взяла на себя ни одна группировка, однако известно, что в указанном регионе активно действуют боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).