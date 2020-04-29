Баунтовский район, Бурятия, , 07:31 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии велись работы по тушению 17 лесных пожаров на территории восьми районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, общая площадь, пройденная огнём почти достигла 12 тыс. га.

В работах принимали участие более четырехсот пожарных и сотрудников лесной охраны. Было задействовано 85 единиц техники. Благодаря их усилиям, 7 возгораний были ликвидированы, 5 локализованы.

«На утро 29 апреля продолжается тушение 5 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском и Муйском районах», — отметили в агентстве.

При этом под наблюдением остаются 4 термоточки «в зоне контроля». Очаги находятся в горах, а угрозы для населённых пунктов и объектов экономики, как отмечается, нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Бурятия включили наряду с Иркутской областью и Забайкальем в число регионов, наиболее страдающих от лесных пожаров. Благодаря этому на борьбу с ними республика получит дополнительные средства из федерального бюджета.

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