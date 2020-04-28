Мухоршибирский район, Бурятия, , 13:03 — REGNUM Лесной пожар, начавшийся с Петровско-Забайкальском лесничестве Забайкальского края, движется в сторону Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, до границы Мухоршибирского лесничества остаётся 200 метров.

Площадь возгорания пока составляет 3 га. Туда направлены 20 пожарных из Мухоршибирского района Бурятии, 4 единицы техники.

«Остаётся угроза нескольких переходов лесных пожаров с земель Читинского лесничества Минобороны России на земли Еравнинского района», — добавили в агентстве.

Накануне на границе с Забайкальским краем был ликвидирован лесной пожар на площади 200 га. Ещё один сложный пожар был локализован в Еравнинском районе рядом с территорией Забайкалья на площади 6500 га.

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