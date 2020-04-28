Казань, , 16:49 — REGNUM В Казани задержали ректора КНИТУ (Казанский национальный исследовательский технологический университет) Сергея Юшко. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

ИА REGNUM напоминает, в отношении Юшко ранее возбудили уголовные дела о мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в период с 2004 по 2017 год подозреваемый работал в режиме полной занятости в «Инновационно-производственном Технопарке «Идея», в то же время он являлся заведующим кафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, также на условиях полной занятости. При этом установлено, что фактически данного деканата не существовало, а его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. По данным следствия, подозреваемый незаконно получил зарплату в размере 1 млн рублей.

В настоящее время следствие указывает, что сумма незаконно полученной заработной платы составила 7 млн рублей.

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