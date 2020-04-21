Казань, , 21:31 — REGNUM В отношении ректора ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По версии следствия, в период с 2004 по 2017 год подозреваемый работал в режиме полной занятости в «Инновационно-производственном Технопарке «Идея», в то же время он являлся заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета «Инновационных технологий» КНИТУ, также на условиях полной занятости.

При этом установлено, что фактически данного деканата не существовало, а его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. По данным следствия, подозреваемый незаконно получил зарплату на 1 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Изъята документация, проводятся допросы свидетелей.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время ректором КНИТУ является Сергей Юшко, в июне 2017 года он был назначен на пост ректора в статусе исполняющего обязанности, а в марте 2018 года был избран ректором.

В период с 2007 до 2017 года ректором являлся Герман Дьяконов. Следственные органы предъявили бывшему главе вуза, а также ещё двум сотрудникам учебного заведения обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Их обвиняют в том, что с группой пока не установленных лиц, используя фиктивные договоры между ФГБОУ и ООО «Юмитрейд», они похитили около 1,28 млн рублей. Приговор по этому делу ещё не вынесен.

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