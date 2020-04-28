Еравнинский район, Бурятия, , 11:34 — REGNUM За минувшие сутки в восьми района Бурятии велись работы по тушению 14 лесных пожаров на общей площади в 10,8 тыс. га. Из них удалось ликвидировать 10 возгораний, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

К тушению было привлечено более пятисот человек, задействовано 127 единиц техники. В результате также локализованы два сложных пожара в Еравнинском и Заиграевском районе.

«На утро 28 апреля проводятся работы по тушению 2 сложных пожаров в Еравнинском районе на общей площади 3 608 га. Также продолжается дотушивание локализованных очагов», — отметили в агентстве.

Работе огнеборцев не способствует тёплая погода. Сильный порывистый ветер и большое количество сухой травы ещё больше осложняют ситуацию. В связи с этим в РАЛХ напоминают о действии особого противопожарного режима на территории республики.

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