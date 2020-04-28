Раздольное, , 08:26 — REGNUM Следком в Приморье завершил расследование уголовного дела в отношении 73-летней женщины, обвиняемой в участии в экстремистской деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России в Приморье.

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По версии следствия, в период времени с ноября 2017 года по июль 2018 года обвиняемая участвовала в посёлке Раздольное Надеждинского района Приморья в деятельности запрещенной организации, которая была ликвидирована решением Верховного Суда Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске спецслужбы пресекли выезд за рубеж гражданина, решившего стать террористом.